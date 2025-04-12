خلية الاتجار بالعملة.. الجنايات تنظر محاكمة 35 متهماً

كتب- أحمد أبو النجا:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 35 متهمًا في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بهدف الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير 2024، تولى المتهمون من الأول حتى الثامن قيادة جماعة إرهابية استخدمت القوة والعنف والتهديد والترويع، وكان الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلم الاجتماعي.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من التاسع حتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة رغم علمهم بأغراضها، في حين ساعد المتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين الجماعة في تحقيق أهدافها.

وأكد أمر الإحالة أن جميع المتهمين اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل بغرض إرهابي.

وكشفت التحقيقات أن قيادات جماعة الإخوان في الخارج قدموا الدعم المالي لعناصر الجماعة داخل البلاد من خلال توفير الأموال للاتجار في النقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج، وغسل تلك الأموال عبر بعض الشركات غير المرصودة مثل شركات الدعاية والمقاولات، بهدف تمويل عمليات عدائية والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.