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بجوارها مخدرات.. تفاصيل العثور على جثة سيدة في أرض زراعية بالوراق

03:38 م الجمعة 07 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:
تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية داخل منطقة زراعية في الوراق شمال الجيزة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وعرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها وكتابة تقرير واف حول سبب الوفاة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على الجثة، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد طارق، رئيس مباحث القسم، إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة، تبين أن الجثة تعود لسيدة في العقد الرابع من العمر، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وعثر بجوارها على كيس يحتوي على مخدر "الآيس"، مما يرجح وفاتها نتيجة تعاطي جرعة زائدة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة. كما تم تحرير محضر رسمي بالحادثة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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