استغاثة من الشرفة.. أب يحوّل منزله إلى زنزانة لطفليه في بولاق الدكرور

كتب- صابر المحلاوي:

في شرفة ضيقة، داخل منطقة بولاق الدكرور، التابعة لمحافظة الجيزة، وقف طفلان، رهف ذات العشر سنوات وشقيقها محمود ذو الثلاثة عشر عامًا، مقيدين بسلاسل حديدية من رقابهما، لا حول لهما ولا قوة، لا يفهمان لماذا تحوّل والدهما إلى سجّان.

بمجرد أن غادر الأب، من البيت ذاهبا إلى عمله، لم يجدا سبيلًا سوى الصراخ وطلب النجدة، أصوات استغاثتهما وصلت إلى الجيران، الذين لم يترددوا في إبلاغ الشرطة.

لم تمضِ دقائق حتى كانت قوة أمنية بقيادة رئيس المباحث أمام المنزل، وعند دخولهم، تفاجأوا بالمشهد القاسي.

وبعد ساعات من الانتظار، عاد الأب إلى منزله غير مدرك لما ينتظره، لكنه لم يكد يخطو داخل البيت حتى كان رجال الأمن في انتظاره، وبمواجهته، لم ينكر فعلته وبرر قائلا: "كنت بأربيهم، بيهربوا من البيت من غير إذني".

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على سائق قام بتقييد طفليه بسلاسل حديدية من الرقبة داخل شرفة منزله بمنطقة بولاق الدكرور، بعد استغاثة الطفلين بالأهالي لإنقاذهما.

تلقى رئيس قطاع الغرب بمديرية أمن الجيزة العميد عمرو حجازي، إخطارًا من مفتش مباحث بولاق الدكرور العقيد محمد الصغير، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي حول الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور المقدم أحمد عصام، إلى مكان الحادث.

بالفحص، تبيّن وجود رهف. أ، البالغة من العمر 10 سنوات، وشقيقها محمود. أ، البالغ من العمر 13 عامًا، مقيدين من الرقبة بسلاسل وأقفال حديدية داخل شرفة المنزل.

وأفاد الطفلان بأن والدهما، أحمد. ر، البالغ من العمر 50 عامًا، ويعمل سائقًا، هو من قام بتقييدهما قبل أن يغادر إلى عمله، مشيرين إلى أنهما استغاثا بالأهالي لإنقاذهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من إعداد كمين محكم، أسفر عن القبض على المتهم فور عودته إلى المنزل.

وبمواجهته أمام المقدم أحمد عصام، رئيس المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بأن طفليه كانا يتركان المنزل دون إذنه، ما دفعه إلى تقييدهما كنوع من التأديب.