محاكمة كروان مشاكل بتهمة سب وقذف ريهام سعيد اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة التيك توكر "كروان مشاكل" في اتهامه بالإساءة إلى الإعلامية ريهام سعيد.

وسبق اتهام التيك توكر "كروان مشاكل" و"إنجي حمادة " مقدمة برنامج، بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب العامة.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار كراون مشاكل وصديقته، وتم توجيه لهما تهم التحريض على الفسق والفجور وانتهاك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وقضت المحكمة جنح الاقتصادية في أول درجة بالحبس سنة والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وبمعارضة المتهمين على الحكم برأت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية إنجى حمادة، وأيدت حكم الحبس ضد كروان مشاكل، وقدم كروان مشاكل استئناف على الحكم فتم تخفيفه إلى الحبس 6 أشهر، والغرامة 100 ألف جنيه.