بمناسبة أعياد المرأة.. الداخلية تمنح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل



الداخلية تمنح النزلاء زيارة استثنائية بمناسبة أعياد المرأة

كتب - علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية منح زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يوم السبت 22 مارس 2025، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة، في إطار حرص الوزارة على دعم النزلاء ورعايتهم اجتماعيًا، وتعزيز الروابط الأسرية بينهم وبين ذويهم.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام وزارة الداخلية بإعلاء قيم حقوق الإنسان، وتنفيذ سياسة عقابية حديثة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع بعد قضاء العقوبة، بما يسهم في تقويم سلوكهم وتعزيز فرصهم في حياة جديدة.

وتواصل الوزارة تقديم المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تراعي البعد الإنساني في التنفيذ العقابي، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق النزلاء، ويؤكد التزام الدولة بتطبيق مفهوم العدالة الإصلاحية.