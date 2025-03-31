الداخلية توجه ضربة لتجار الألعاب النارية وتضبط أكثر من 100 مليون قطعة

كتب- محمد الصاوي:

واصل قطاع الأمن العام تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة توجيه حملات مكبرة استهدفت مصنعي ومتجري الألعاب النارية على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود الحملات خلال شهر رمضان المبارك، عن ضبط (2997 قضية بمضبوطات بلغت (100 مليون و340 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام) - بالإضافة لـ 20 ورشة بداخلها كميات كبيرة من مواد تصنيع الألعاب النارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استمرار الحملات لضبط الألعاب النارية حفاظاً على سلامة المواطنين، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لضبط ومكافحة هذه الأنشطة التي تهدد سلامة المواطنين وتضر بالأمن العام.