اعترفوا على الديلر.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير للجدل في شبرا الخيمة (فيديو وصور)

كتب - محمد الصاوي:



تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بدت عليهما آثار تعاطي مواد مخدرة.

وبعد الفحص والتحريات، جرى تحديد هويتهما وضبطهما، حيث تبين أنهما مقيمان بالقليوبية، وأن أحدهما لديه سجل جنائي في قضية مخدرات. وبمواجهتهما، اعترفا بتعاطي المواد المخدرة، وكشفا عن مصدر حصولهما عليها، وهو أحد الأشخاص المقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وعلى الفور، تمكنت الشرطة من ضبط المشتبه به، وعُثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.