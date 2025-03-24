بـ"كوكتيل مخدرات".. حملة أمنية في كرداسة تضبط 563 قضية مخدرات وألعاب نارية

كتب- أحمد أبو النجا:

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عدة حملات استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة والألعاب النارية غير المرخصة بمنطقة كرداسة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 563 قضية متنوعة، حيث تم القبض على 585 متهمًا، وبحوزتهم المضبوطات التالية: قرابة 17 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، وأكثر من كيلو جرام من مخدر الهيروين، وقرابة 32 كيلوجرامًا من مخدر البودر، وأكثر من 28 كيلوجرامًا من مخدر الآيس، وكمية من مخدر الشادو، وعدد من الأقراص المخدرة، 54 قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات، و208 قطع سلاح أبيض، و530 قطعة ألعاب نارية مختلفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.