3 حالات اختناق في حريق بجوار نادي السكة بمدينة نصر
كتب - محمد شعبان:
سجل حريق شقة سكنية بمدينة نصر 3 إصابات بحالات اختناق مساء الجمعة.
تلقى مأمور قسم شرطة ثان مدينة نصر إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بجوار نادي السكة الحديد.
انتقل رجال الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وتبين بالفحص اشتعال النيران بشقة بالطابق الثالث ببرج مكون من 12 طابقًا (عمارات الفردوس).
ونتج عن الحريق 3 حالات اختناق خضعوا للإسعافات اللازمة وأخمد رجال الدفاع المدني مصدر النيران ونفذوا عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.
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