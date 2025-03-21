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3 حالات اختناق في حريق بجوار نادي السكة بمدينة نصر

07:54 م الجمعة 21 مارس 2025

حريق يلتهم شقة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

سجل حريق شقة سكنية بمدينة نصر 3 إصابات بحالات اختناق مساء الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان مدينة نصر إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بجوار نادي السكة الحديد.

انتقل رجال الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وتبين بالفحص اشتعال النيران بشقة بالطابق الثالث ببرج مكون من 12 طابقًا (عمارات الفردوس).

ونتج عن الحريق 3 حالات اختناق خضعوا للإسعافات اللازمة وأخمد رجال الدفاع المدني مصدر النيران ونفذوا عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.

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