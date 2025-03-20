ضبط مدير مطبعة غير مرخصة في القاهرة بتهمة طباعة 169 ألف منتج تجاري مزيف

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامه بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام (مالك مطبعة بدون ترخيص- كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط (المدير المسئول – مقيم بمحافظة القاهرة) وعثر بداخل المطبعة على (169 ألف مطبوع تجاري عبارة عن عبوات تحت التجهيز واستيكرات مستحضرات تجميل لماركات محلية بدون تصريح بالمخالفة لحقوق المادية والأدبية).

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.