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مصرع فتاة اختناقًا بالبخار أثناء الاستحمام في حلوان

09:13 م الأحد 02 مارس 2025

مصرع فتاة اختناقًا بالبخار

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كتب- محمود الشوربجي:

لقيت فتاة مصرعها، خنقا بالبخار، أثناء الاستحمام داخل شقتها بمدينة 15 مايو بحلوان، وتحفظت قوات الأمن على جثمان الضحية تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا مفاده مصرع فتاة أثناء الاستحمام داخل شقتها.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة تدعى "إيمان"، متوفاة داخل حمام شقتها.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها بواسطة مفتش الصحة، تبين تعرضها لاسفكسيا الاختناق، بسبب كثافة البخار أثناء الاستحمام ولا يوجد شبهة جنائية حول الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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مصرع فتاة اختناقًا بالبخار مصرع فتاة النيابة العامة مدينة 15 مايو
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