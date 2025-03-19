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القبض على 4 متهمين بالتشاجر في العريش بسبب خلافات بين عائلتين

12:33 م الأربعاء 19 مارس 2025

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كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن قيام بعض الأشخاص ينتمون لعائلتين بالتعدي بالضرب على بعضهم البعض باستخدام الأسلحة البيضاء بمدينة العريش بشمال سيناء.

بالفحص تبين أنه حضر لقسم شرطة ثان العريش طرف أول (أحد الأشخاص)، طرف ثاني (3 أشخاص) واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليه بالضرب؛ باستخدام عصا خشبية وإحداث إصابته أثناء سيره بدائرة القسم بسبب خلافات سابقة.

بسؤال الطرف الثاني اتهموا الطرف الأول وآخرين بالتوجه للمحل الخاص بهم الكائن بدائرة القسم والتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابة بأحدهم وإتلاف المحل، وتم تحديد وضبط الأشخاص المشاركة في الواقعة (4 أشخاص) وبحوزتهم ("السلاح الأبيض - 2 عصا خشبية" المستخدمين في الواقعة)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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التشاجر في العريش خلافات بين عائلتين وزارة الداخلية
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