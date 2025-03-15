استولى على 14 مليون جنيه.. سقوط مستريح العقارات في قبضة الأمن

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر نشر إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمًا قدرته على استثمار مدخراتهم في التسويق العقاري والمضاربة في البورصة على أسهم الذهب والبترول مقابل أرباح وهمية، قبل أن يختفي عقب جمع الأموال.

وبفحص البلاغات الواردة إلى مديريتي أمن القليوبية والإسكندرية، تبين أن عددًا من الضحايا تقدموا بشكاوى ضد المتهم، متهمين إياه بالاستيلاء على قرابة 5 ملايين جنيه، إضافة إلى إنشائه مجموعة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لجمع المستثمرين، قبل أن يغلقها ويختفي.

وبعد تحديد مكان اختبائه، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته: 3 هواتف محمولة تحتوي على أدلة تثبت تورطه في الوقائع، ومحافظ عملات رقمية بها رصيد مالي، وسيارة، و6 بطاقات ائتمانية.

وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 14 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.