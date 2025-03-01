مصدر أمنى ينفي القبض على المترددين بالبنوك بشأن حوالات خارجية ويؤكد: مزاعم إخوانية

كتب ـ علاء عمران:

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المترددين على البنوك عقب استلامهم حوالات خارجية بالعملات الأجنبية.

يأتي ذلك في إطار محاولة جماعة الإخوان الإرهابية لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة تأليب الرأي العام وهو الأمر الذي يعيه الشعب المصري.