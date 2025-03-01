أب يترك طفليه لسيدة استغلتهما في استجداء المارة مقابل المال

كتب- علاء عمران:

بدلاً من أن يسعى الأب لرعاية طفليه وحمايتهما، اختار أن يسلمهما إلى سيدة استغلت براءتهما في أعمال استجداء المارة مقابل مبالغ مالية.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن التضرر من بعض الأطفال "بائعي المناديل" لقيامهم بمحاولة استيقاف قائدي السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص تبين قيام (ربة منزل - مقيمة بمحافظة الشرقية) باستغلال (طفلين شقيقين – مقيمان بذات المحافظة) في بيع عبوات المناديل واستجداء المارة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء والد الطفلين ومناقشته أقر بقيامه بترك نجليه للمتهمة لاستغلالهما في أعمال استجداء المارة مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.