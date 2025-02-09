قرار قضائي بشأن الإعلامي نيشان في قضية سب ياسمين عز

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية المصرية ياسمين عز، إلى جلسة 22 فبراير، وذلك لحضور توكيل محامي المتهم.

تعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر 2024، خلال انعقاد منتدى الإعلام العربي في دبي، حيث تغيبت ياسمين عز عن جلسة كانت مقررة لها.

وخلال الجلسة، علّق نيشان على غيابها بعبارات اعتبرتها ياسمين مسيئة ومهينة لشخصها، مما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى قضائية ضده.

وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت نيابة وسط القاهرة الكلية نيشان إلى المحاكمة، لاتهامه بسب وقذف الإعلامية المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.