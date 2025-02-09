تيسيرات جديدة للمواطنين من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، تم رصد الحالات الإنسانية بين المترددين على جميع الأقسام التابعة للإدارة في مختلف المحافظات، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم.

كما قامت الأقسام المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقارها، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم في سهولة ويسر.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تهدف إلى التيسير على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات، وذلك في جميع المواقع الشرطية، التزامًا بالأسس التي تقوم عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.