خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 31 ألف مخالفة في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 45.841 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 620 مخالفة سير بدون تراخيص، و49 دراجة نارية مخالفة، و31.084 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و6 مخالفات موقف عشوائي، و1.331 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

10 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية لتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين، وتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.