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تعذيب حتى الموت.. جريمة بشعة ضحيتها سيدة بأوسيم

08:30 م الجمعة 07 فبراير 2025

جثة في مصرف - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى ساعات على استقبال مستشفى البدرشين جثة مجهولة الهوية حتى عثرت الشرطة على جثمان ربة منزل بها آثار تعذيب ملقاة بمصرف بمركز أوسيم.

مأمور مركز أوسيم تلقى بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بأحد المصارف. وتبين بالفحص أن الجثة لسيدة في أواخر الثلاثينات من العمر، مقيدة القدمين وبها آثار اعتداء بأماكن متفرقة بالجسم.

العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال شكل فريق بحث بقيادة العقيد مجدي موسى مفتش الفرقة؛ لتحديد هوية المجني عليها من خلال مراجعة بلاغات التغيب في الأقسام المحيطة ومن ثم فحص علاقاتها لكشف أسباب الجريمة وضبط مرتكبيها.

مأمورية نقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي لتشريحها وإعداد تقرير واف بأسباب الوفاة.

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