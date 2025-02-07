المرور يضبط 58 ألف مخالفة خلال 24 ساعة.. أبرزها السرعة الزائدة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور جهودها لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري على الطرق، من خلال حملات مكثفة استهدفت السائقين المخالفين لقانون ولوائح المرور.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 58,297 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها تجاوز السرعة المقررة بعدد 41,858 مخالفة، إلى جانب 815 مخالفة لسير المركبات دون تراخيص، و1,423 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إضافة إلى 16 مخالفة لوقوف السيارات في أماكن عشوائية، و16 دراجة نارية مخالفة، و10 مخالفات لشروط التراخيص.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، فيما تواصل وزارة الداخلية جهودها لتعزيز السلامة المرورية وضبط حركة السير على الطرق.