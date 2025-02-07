وهم "الآثار المدفونة".. عصابة احتالت على تاجرين بكنز وهمي في الجيزة

كتب - عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، بعدما استولوا على مبلغ مالي من تاجرين، بزعم امتلاكهم قطعًا أثرية مستخرجة من أرض بمنطقة البدرشين بالجيزة.

وتعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من المجني عليهما يفيد بتعرضهما للاحتيال من قبل سيدة وشريكيها المجهولين، حيث ادعت امتلاكها لقطع أثرية، وطالبت التاجرين بمبلغ مالي نظير حصولهما على حصة منها.

وعقب التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من تحديد وضبط المتهمين السبعة، الذين تبين أنهم مقيمون في القاهرة والجيزة. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم عدة جرائم مماثلة، وتم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بحوزتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.