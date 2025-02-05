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حكم قضائي ضد أوكرانية لاتهامها بالتعدي على سيدة بالتجمع

06:21 م الأربعاء 05 فبراير 2025

تعبيرية عن محاكمة

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كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة المختصة بالقاهرة الجديدة، بمعاقبة سيدة أوكرانية بالحبس لمدة 3 سنوات، على خلفية اتهامها بالتعدي بالضرب على سيدة في التجمع الأول.

وكانت أحالت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة سيدة أوكرانية، إلي محاكمة الجنح على خلفية اتهامها بالتعدي على سيدة بالتجمع الأول، بعد حادث اصطدام سيارة السيدة الأوكرانية بأخرى مما أدى لانقلابها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة الجديدة، بلاغًا يفيد باعتداء أوكرانية على سيدة مصرية بعد اصطدام سيارة الأولى بسيارة متوقفة داخل كمباوند شهير.

بإجراء التحريات تبين قيام السيدة الأوكرانية بالتعدي بالضرب والسب والقذف بألفاظ خادشة على سيدة المصرية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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حكم قضائي ضد أوكرانية لاتهامها بالتعدي على سيدة التجمع الحبس لمدة 3 سنوات
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