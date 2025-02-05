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الداخلية تضبط 1340 قضية في مترو الأنفاق والسكك الحديدية خلال 24 ساعة

01:32 م الأربعاء 05 فبراير 2025

شرطة النقل والمواصلات

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كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية تكثيف حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية وتحقيق الأمن في المرافق الحيوية.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن نتائج إيجابية، حيث تم ضبط 1340 قضية متنوعة في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، بما يشمل المخالفات المرورية والسلوكية التي تؤثر على الخدمة. كما تم ضبط 3682 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، في حين تم ضبط 461 قضية أخرى في مجالات مثل الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحرّي مدين لمصلحة الضرائب.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ حملات مكثفة على مستوى الجمهورية بهدف إحكام السيطرة الأمنية ومكافحة كافة أشكال الجريمة الاقتصادية.

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