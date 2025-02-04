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العثور على جثة أسفل مبنى تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية

05:23 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

جثة بالشارع

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كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من مبنى تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء الثلاثاء.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من غرفة عمليات الإدارة الامة لشرطة النجدة بالعثور على جثة أمام فندق الماسة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لعامل اختل توازنه وسقط من الطابق الـ15 بمبنى تحت الإنشاء بشارع محمد بن زايد والمكون من 17 طابقًا.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

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جثة فندق الماسة العاصمة الإدارية سقوط من علو أمن القاهرة
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