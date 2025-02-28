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مشادة تتحول إلى كابوس داخل سيارة.. سائق يضرب راكبة ويتركها مصابة بالقاهرة

04:16 م الجمعة 28 فبراير 2025

إسعاف - أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن شكوى سيدة من تعرضها للاعتداء بالضرب على يد سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، ما أدى إلى إصابتها بكدمات.

بالفحص، تبين أن السيدة مصابة بكدمات في البطن والوجه، وأفادت في بلاغها بأنها كانت تستقل السيارة برفقة والدتها للتوجه إلى إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لكن خلافًا نشب بينها وبين السائق حول مكان انتهاء الرحلة، ما أدى إلى مشادة كلامية، تطورت إلى اعتداء السائق عليها بالضرب، متسببًا في إصابتها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الشرطة من ضبط السائق، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في البلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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سائق يضرب راكبة قسم شرطة النزهة
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