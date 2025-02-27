بسبب الميراث.. "النقض" تؤيد إعدام المتهم بقتل نجلي شقيقه في كفر الشيخ

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم بقتل نجلي شقيقه بسبب الميراث في كفر الشيخ، على حكم الإعدام شنقًا الصادر بحقه، ليصبح الحكم نهائيًا.

وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ قد قضت بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل نجلي شقيقه بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، مع إلزامه بسداد تعويض قدره مليون جنيه لذوي المجني عليهما.

كما قررت المحكمة حبس نجل المتهم 3 سنوات مع الشغل، وتغريمه 5 آلاف جنيه، لاشتراكه مع والده في الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم ونجله إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لاتهامهما بقتل نجلي شقيق الأول عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم على قتلهما بسبب خلافات على الإرث.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين توجها إلى المزرعة السمكية المقامة على الأرض محل النزاع، حيث كان المجني عليهما متواجدين، فبادر المتهم الأول بإشهار بندقيته الخرطوش المرخصة، بينما قام المتهم الثاني بتزويده بالذخيرة. وأطلق المتهم الأول خمسة أعيرة نارية صوب المجني عليهما، فأحدث بهما إصابات أودت بحياتهما، قاصدًا بذلك إزهاق روحيهما، وذلك على النحو الوارد في التحقيقات.

كما كشف أمر الإحالة أن المتهمين استعرضا القوة والتهديد ضد أحد المجني عليهما، بقصد ترويعه وإلحاق الأذى به وبممتلكاته، وفرض سطوتهما عليه، مما أدى إلى تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر. وقد أعقب هذه الجريمة ارتكاب جرائم أخرى مرتبطة بها.