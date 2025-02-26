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المرور يضبط أكثر من 51 ألف مخالفة في 24 ساعة

12:52 م الأربعاء 26 فبراير 2025

المخالفات المرورية

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كتب - علاء عمران:

كثفت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور في مختلف المحافظات، حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحرير 51806 مخالفات مرورية متنوعة، شملت 807 مخالفات لسائقين بدون تراخيص، و18 دراجة نارية مخالفة، و38767 حالة تجاوز السرعة المقررة، و7 مخالفات مواقف عشوائية، و807 مخالفات استخدام الهاتف أثناء القيادة، و7 مخالفات متعلقة بشروط التراخيص.

اتُخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الحركة المرورية وتحقيق السيولة على الطرق، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز الانضباط والحد من الحوادث.

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