صور| انتهاء فعاليات جولات الهيئة الوطنية للانتخابات الميدانية بمحافظة أسيوط

كتب- أحمد أبوالنجا:

اختتمت الهيئة الوطنية للانتخابات فعاليات جولاتها الميدانية في مدارس محافظة أسيوط، والتي استمرت على مدار يومين، بهدف توعية الطلاب بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وتعزيز الوعي الانتخابي، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المُبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم.

شملت الجولات زيارات ميدانية لعدد من المدارس، منها مدرسة السلام الخاصة ومدرسة الجامعة الإعدادية الثانوية المشتركة، بحضور القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي شادي رياض والقاضي شريف صديق، نائبي مدير الجهاز التنفيذي.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نشر الوعي بأسس الديمقراطية والعملية الانتخابية يُعدّ من مهامها الأساسية، مشددةً على أهمية التفاعل مع مختلف الفئات المجتمعية، لا سيما طلاب المدارس، لدورهم المحوري في تشكيل مستقبل الوطن.

خلال الفعاليات، أجرت الهيئة حوارات مع الطلاب والطالبات تناولت الحقوق السياسية وآليات ممارسة العملية الانتخابية وفقًا للدستور والقانون. كما استعرضت دورها في إدارة الانتخابات والإشراف عليها، واستقلاليتها عن باقي مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى الضمانات الدستورية والقانونية التي تحيط بعملها لضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحل الانتخابات.

كما حرصت الهيئة على تلقي أسئلة المدرسين والطلاب والإجابة عليها بوضوح، مؤكدة أن الاقتراع ليس مجرد حق، بل واجب وطني، يعزز استقرار الدولة ويساهم في تنظيم عمل سلطاتها ومؤسساتها.

اختُتمت الجولات بإجراء محاكاة عملية للانتخابات، حيث أُقيمت لجان اقتراع مزوّدة ببطاقات تصويت وصناديق انتخابية ودفاتر للإجراءات المنظمة، وشارك الطلاب في عملية التنظيم والتصويت، مع شرح تفصيلي لدور القضاة المشرفين على الانتخابات، مما عزز فهمهم العملي لمراحل الاستحقاقات الانتخابية.