تحرير 681 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

كتب - علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 40230 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 700 مخالفة السير بدون تراخيص و12 دراجة نارية مخالفة، و28012 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و9 مخالفات موقف عشوائي، و681 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و12 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الأجهزة في تنفيذ الحملات لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط.

تأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتكثيف الجهود في تنظيم الحركة المرورية والحد من الحوادث.