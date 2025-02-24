إعلان

تحرير 681 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

01:21 م الإثنين 24 فبراير 2025

التحدث في الهاتف اثناء القيادة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:
تواصل الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 40230 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 700 مخالفة السير بدون تراخيص و12 دراجة نارية مخالفة، و28012 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و9 مخالفات موقف عشوائي، و681 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و12 مخالفة شروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الأجهزة في تنفيذ الحملات لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط.
تأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتكثيف الجهود في تنظيم الحركة المرورية والحد من الحوادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإدارة العامة للمرور مخالفة التحدث في المحمول أثناء القيادة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"بعت عفش بيتي".. قصص وتجارب مصريين مع منصة "FBC" بعد النصب عليهم
خدعت مليون شخص واستولت على 6 مليارات دولار.. ما هي منصة FBC؟
مسابقة تعيينات جديدة.. مطلوب أكثر من 25 ألف معلم مساعد لغة عربية