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قرار قضائي بشأن بلوجر شهير لاتهامه بالسب والتشهير بالإعلامية رضوى الشربيني

01:06 م الإثنين 24 فبراير 2025

رضوى الشربيني

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كتب - أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، تأجيل محاكمة بلوجر شهير متهم بالسب والقذف والتشهير بالإعلامية رضوى الشربيني إلى جلسة 3 مارس المقبل، لاستكمال المرافعات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم تهم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره محتوى مسيئًا تضمن عبارات تشهير بحق الإعلامية رضوى الشربيني، مما دفعها إلى تحريك دعوى قضائية ضده.

وتقدمت رضوى الشربيني ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، متهمةً البلوجر بالإساءة إلى سمعتها والتشهير بها علنًا، مطالبةً بمحاسبته قانونيًا على ما بدر منه.

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المحكمة الاقتصادية رضوى الشربيني النيابة العامة
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