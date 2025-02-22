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حجز محاكمة الإعلامي نيشان لاتهامه بسب ياسمين عز للحكم

04:39 م السبت 22 فبراير 2025

الإعلامي نيشان

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كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، حجز محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية المصرية ياسمين عز، لجلسة 26 أبريل، للحكم.

تعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر 2024، خلال انعقاد منتدى الإعلام العربي في دبي، حيث غابت ياسمين عز عن جلسة كانت مقررة لها.

أثناء الجلسة، علّق نيشان على غيابها بعبارات اعتبرتها ياسمين مسيئة ومهينة لشخصها، مما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى قضائية ضده.

وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت نيابة وسط القاهرة الكلية نيشان إلى المحاكمة، لاتهامه بسب وقذف على الإعلامية المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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محكمة القاهرة الاقتصادية نيشان أرتين ياسمين عز
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