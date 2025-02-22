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غلق 142 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء

02:31 م السبت 22 فبراير 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 142 محلًا تجاريًا خلال 24 ساعة، بسبب عدم الالتزام بقرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء، ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت الحملات الأمنية عن تحرير مخالفات بحق المحال غير الملتزمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتقليل استهلاك الكهرباء وتطبيق التدابير الحكومية المعتمدة.

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وزارة الداخلية استهلاك الكهرباء قرار الغلق
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