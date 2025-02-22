مخدرات بـ10 ملايين جنيه.. ضبط 52 تاجرًا بمحيط المدارس والجامعات ومراكز الشباب

كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حملات أمنية مكثفة استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات، التي استمرت على مدار 3 أيام، عن ضبط 44 قضية متنوعة، شملت 52 متهمًا، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:61 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، و10 كيلو جرامات من مخدر القات، و5 كيلو جرامات من مخدر الآيس (شابو)، و2 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و3 كيلو جرامات من مخدر القنب (هيدرو)، و400 جرام من مخدر الحشيش الصناعي.

كما تم ضبط: 11.050 قرصًا مؤثرًا، و217 قرصًا مخدرًا، و41 حكمًا قضائيًا تم تنفيذه.

بالإضافة إلى أسلحة ومركبات، شملت: فرد خرطوش وعدد من الطلقات، و5 سيارات، و5 دراجات نارية، و16 قطعة سلاح أبيض، و4 موازين حساسة.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 10 ملايين جنيه.