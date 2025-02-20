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نجاة شاب وطفلة من الموت حرقًا بالوراق

10:36 م الخميس 20 فبراير 2025

حريق شقة

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كتب - محمد شعبان:

نجا شاب وطفلة من موت محقق إثر حريق هائل شبَّ داخل شقة سكنية بالوراق شمال الجيزة، الخميس.

تلقى مأمور القسم العميد محمد الجيار إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار أمام السينما.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مفتش الفرقة.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة سكنية وتصعد الأدخنة من شرفات المنزل، وساهم تدخل القوات في إجلاء شاب وطفلة قبل تضررهما، وإخماد الحريق دون خسائر في الأرواح.

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