7 مصابين في تصادم أتوبيس مع تروسيكل بطريق الروبيكي

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في تصادم حافلة ركاب بتروسيكل بمدخل مدينة بدر مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق الروبكي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام أتوبيس 26 راكبًا مع تروسيكل بمنطقة الـ800 فدان مما أسفر عن سقوط 7 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى بدر للعلاج، وجنب ونش تابع لإدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.