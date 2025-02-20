فيلم "بين السما والأرض" يتكرر في عين شمس بسيناريو مرعب

كتب - محمد شعبان:

شهد عقار بعين شمس حادثا مأساويا على غرار فيلم "بين السما والأرض" للمخرج صلاح أبو سيف، سقط شخص داخل بئر مصعد وظل معلقًا بـ"الواير".

مأمور القسم تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مصعد بشارع الأربعين خلف حديقة بدر.

تبين بالفحص المبدئي سقوط شخص داخل بير أسانسير من الطابق الثاني وتعلقه بأسلاك المصعد "واير" لتستعين الشرطة بفريق إنقاذ بري تابع للحماية المدنية لاستخراجه دون التأكد من وفاته من عدمه.

في سياق آخر، أصيب 3 أشخاص صدمتهم سيارة ملاكي أعلى الطريق الأوسطي بمدينة السادس من أكتوبر ونقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج والتحفظ على السائق المتسبب في الحادث.