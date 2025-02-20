الأمن يضبط 10 ملايين جنيه في قضايا اتجار غير مشروع بالعملات

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمديريات الأمن.

خلال 24 ساعة أسفرت نتائجه عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير القانوني بالعملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي معاملات بلغت قيمتها نحو 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية عملياتها لضبط كل من يحاول التلاعب بأسعار العملات أو تهريبها خارج الأطر القانونية.