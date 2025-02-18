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للتعاون القضائي.. وزير العدل يستقبل سفير جمهورية ساحل العاج بالقاهرة

03:55 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

جانب من اللقاء

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كتب- أحمد أبو النجا:
استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، السفير ألبير جي دولي، سفير جمهورية ساحل العاج بالقاهرة، والوفد المرافق له، بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والثقافية المتميزة بين الدولتين، وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
من جانبه، عبّر السفير ألبير جي دولي عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بتميز العلاقات والروابط المشتركة بين البلدين، ومبدياً تطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.
وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا استمرار أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين البلدين.

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عدنان فنجري وزير العدل المستشار عدنان فنجري
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