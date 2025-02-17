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أمن الجيزة يكشف كواليس فيديو سحل سيدتين أمام محكمة الأسرة

02:49 م الإثنين 17 فبراير 2025

أمن الجيزة يكشف كواليس فيديو سحل سيدتين أمام محكمة

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كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر تعرض سيدة وشقيقتها للسحل بواسطة طليق الأولى أمام إحدى المحاكم بمدينة 6 أكتوبر.
بالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغًا من سيدة وشقيقتها "مصابتان بعدة كدمات متفرقة بالجسم" بتضررهما من طليق الأولى، وهو شريك في سلسلة مطاعم وله معلومات جنائية، لاعتدائه عليهما بالضرب حال تواجدهما أمام إحدى المحاكم الكائنة بدائرة القسم، والاصطدام بهما بالسيارة، نتيجة خلافات بينه وبين طليقته.
بتقنين الإجراءات، تمكن رئيس مباحث القسم من ضبط المشكو في حقه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

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سحل محكمة الأسرة أمن الجيزة
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