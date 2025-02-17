أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من جامعة شرق بورسعيد الأهلية

كتب - علاء عمران:

استقبلت أكاديمية الشرطة وفدًا من جامعة شرق بورسعيد الأهلية للتعرف على ما تتمتع به الأكاديمية من قدرات وإمكانات علمية وبحثية وتدريبية ومناهج دراسية في كافة المجالات.

كان في استقبال الوفد الزائر اللواء الدكتور مدير كلية الشرطة، وعدد من قيادات وضباط الأكاديمية، حيث تم الترحيب بالوفد الزائر ونقل تحيات السيد الفاضل وزير الداخلية، والتأكيد على حرص سيادته الدائم على الاهتمام بتلك الزيارات التي تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون بين مختلف جهات الدولة.

بدأت فعاليات الزيارة بمشاهدة فيلم تسجيلي يتضمن أنشطة الأكاديمية المختلفة في مجال إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة وتدريب الضباط بمختلف القطاعات للنهوض برسالتهم الأمنية، وإعداد عناصر شرطية قادرة على التعامل مع كافة التحديات والالتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية واحترام القانون وصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

كما تم اصطحاب الوفد في جولة شملت ميادين التدريب المختلفة، واختتمت الجولة بمشاهدة عروض متميزة للخيالة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

وأعرب الأستاذ الدكتور رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية عن شكره البالغ لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة على تنظيم هذه الزيارة المثمرة والبناءة، مؤكدًا تقديره العميق وإشادته البالغة بالجهود المبذولة من جانب الأكاديمية في سبيل إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصري، مؤكدًا حرصه على تكرار هذه الزيارة التي تسهم في تنمية وصقل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك. كما أعرب الوفد عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة وحفاوة الاستقبال، وما شاهدوه من إمكانيات تدريبية وعلمية وثقافية ولوجستية متميزة تعرفوا من خلالها على جهود الأكاديمية في إعداد رجال الشرطة ليكونوا مؤهلين لأداء رسالتهم بكفاءة واقتدار.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز أواصر الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.