مصاب بحروق في انفجار أسطوانة غاز بالصف

الأحد 16 فبراير 2025

07:41 م الأحد 16 فبراير 2025

كتب - محمد شعبان:

سجل انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالصف حالة إصابة حروق، مساء الأحد.

تلقى مأمور مركز الصف بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بقرية المنشي.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ مدعومين بسيارتي إطفاء بقيادة مدير قطاع إطفاء الجنوب.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل منزل نتجية انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن مصاب بحروق.

المصاب نُقل إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.