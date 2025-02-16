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مصاب بحروق في انفجار أسطوانة غاز بالصف

07:41 م الأحد 16 فبراير 2025

انفجار أنبوبة بوتاجاز

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كتب - محمد شعبان:

سجل انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالصف حالة إصابة حروق، مساء الأحد.

تلقى مأمور مركز الصف بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بقرية المنشي.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ مدعومين بسيارتي إطفاء بقيادة مدير قطاع إطفاء الجنوب.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل منزل نتجية انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن مصاب بحروق.

المصاب نُقل إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

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