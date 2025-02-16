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في 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 7 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم

11:50 ص الأحد 16 فبراير 2025

ضبط دقيق بلدي مدعم - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية، مما أسفر عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم خلال 24 ساعة ضبط نحو 7 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، وبيعه بأسعار تزيد عن السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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