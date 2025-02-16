إعلان

"أنتَ مش رجل وسأنزل رغمًا عنك".. لماذا أقدم رجل أعمال على قتل زوجته خنقًا بالتجمع؟

08:00 ص الأحد 16 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    قطع في البلعوم وتضرر بالقصبة الهوائية.. كيف أنهي رجل أعمال حياة زوجته بالتجمع
  • عرض 3 صورة
    قطع في البلعوم وتضرر بالقصبة الهوائية.. كيف أنهي رجل أعمال حياة زوجته بالتجمع
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مقتل المجني عليها "مرام أسامة" على يد زوجها خنقًا في فيلا بمنطقة التجمع الخامس، عن أقوال المتهم.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه بدأت الخلافات بينه وبين زوجته بعد سهرة تناولت فيها الخمور، ونشب بينهما خلاف بسيط انتهى بنوم كل منهما في غرفة منفصلة، وفي صباح اليوم التالي اشتعل الخلاف مجددًا بعدما حاولت زوجته إيقاظه بطريقة عنيفة وقامت بالصراخ عليه مطالبةً إياه بالنهوض لتناول الطعام مع الأطفال.

وتابع المتهم في تحقيقات النيابة العامة أن زوجته قررت الخروج لحضور عيد ميلاد صديقتها، لكنه رفض، فقامت بإهانته قائلة: "أنتَ مش رجل وسأنزل رغمًا عنك".

وأضاف المتهم أنه قام برش الماء عليها ثم صفعها على وجهها، واستمرت الخلافات حتى هاتف والدها، الذي يقيم في كندا، والذي حاول التهدئة بينهما، لكن دون جدوى.

وحددت محكمة جنايات القاهرة الجديدة جلسة 22 فبراير الجاري كأولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بقتل زوجته "مرام أسامة" خنقًا في منطقة التجمع الخامس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أنتَ مش رجل سأنزل رغمًا عنك لماذا أقدم رجل أعمال رجل أعمال على قتل زوجته قتل زوجته خنقًا بالتجمع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأحد.. استكمال محاكمة 21 متهمًا في قضية "خلية مجموعات العمل النوعي"

إعلان

إعلان