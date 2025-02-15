غرامة تصل إلى 300 جنيه.. ضبط 92 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المكثفة لتحقيق الانضباط على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات وضبط المخالفين.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحرير 44.458 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1.028 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و89 مخالفة سير بدون تراخيص، و97 مخالفة انتظار في أماكن عشوائية، و92 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و97 مخالفة متعلقة بشروط التراخيص، و32 مخالفة خاصة بالدراجات النارية.

ويُعاقب قانون المرور السائقين المخالفين لاستخدام الهاتف أثناء القيادة بغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية والحد من السلوكيات التي تعرض حياة المواطنين للخطر.