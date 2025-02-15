ضبط سائق استعرض بسيارته وعطل المرور في الشروق

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سائق يؤدي حركات استعراضية بسيارته، متعمدًا تعطيل حركة المرور في دائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، مما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبعد الفحص والتحري، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائق والمركبة، وجارٍ عرضه على الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.