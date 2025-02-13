ضبط 49 ألف مخالفة مرورية متنوعة أبرزها تجاوز السرعة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 49,284 مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت المخالفات المضبوطة 791 حالة سير بدون تراخيص، و18 دراجة نارية مخالفة، و36,694 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، إضافة إلى 19 مخالفة وقوف عشوائي، و779 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و16 مخالفة لشروط التراخيص.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، في إطار جهودها للحد من الحوادث وتحقيق الانضباط على الطرق.