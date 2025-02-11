الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه من تجار العملة

كتب - علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية متواصلة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 7 ملايين جنيه بحوزة تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 7 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول، أو الاتجار بها خارج السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.