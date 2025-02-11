الحماية المدنية تنقذ قطة محتجزه بعقار بالفيوم

كتب- علاء عمران:

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من إحدى السيدات يفيد باحتجاز قطة داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث التقت بالمُبلِّغة التي أفادت بعدم تمكن القطة من الخروج من العقار محل سكنها. وسرعان ما استجابت الفرق المختصة، وتمكنت من استخراج القطة وإنقاذها بسلام.

وأعرب الأهالي عن تقديرهم لسرعة استجابة الأجهزة الأمنية وتعاملها الفوري مع الموقف.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية للتعامل السريع مع البلاغات الطارئة.