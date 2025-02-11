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في حملة أمنية بالقليوبية.. الأمن العام يضبط 76 تاجر مخدرات

11:18 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

ضبط متهمين

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كتب- علاء عمران:
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.
وأسفرت الجهود عن ضبط 76 قضية، أُلقي القبض خلالها على 76 متهمًا، وعُثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها: أكثر من 5 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، وأكثر من 3 كيلوجرامات من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى كمية من مخدري "البودر" و"الآيس"، و3 بنادق خرطوش، و15 فردًا محلي الصنع، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و4 قطع أسلحة بيضاء.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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مديرية أمن القليوبية المواد المخدرة تاجر مخدرات
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