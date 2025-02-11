سقوط شرفة عقار بالجيزة دون إصابات

كتب - محمد شعبان:

سجل حي جنوب الجيزة انهيارًا جزئيًا بعقار أمام الساحة الشعبية دون إصابات، مساء الاثنين.

مأمور قسم شرطة الجيزة تلقى بلاغا من عمليات شرطة النجدة بسقوط جزء من شرفة عقار أمام الساحة الشعبية.

انتقل رجال الدفاع المدني إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انهيار جزء من شرفة عقار مكون من 3 طوابق بشارع العطار متفرع من خوفو دون خسائر في الأرواح.

الشرطة فرضت كردونًا بمحيط العقار المنكوب تمهيدًا لوصول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار والمنازل المجاورة والوقوف على سلامتهم الإنشائية.